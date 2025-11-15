Haberler

Papa 14. Leo'dan Sinema Dünyasına Cesaret Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, sinema camiasının ünlü isimlerine dünya yaralarıyla yüzleşme konusunda cesur olmaları gerektiğini söyledi. Vatikan'da düzenlenen etkinliğe sinemanın önemli isimleri katıldı ve Papa, sinemanın umudu harekete geçiren bir güç olduğunu vurguladı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, sinemanın yıldız isimlerine dünyanın yaralarıyla yüzleşmekten korkmamaları çağrısında bulundu.

Papa'nın sinema camiasının yıldız isimlerini Vatikan'da ağırladığı etkinliğe ABD'li yönetmen Spike Lee, Avustralyalı aktris Cate Blanchett, İtalyan aktrisler Monica Bellucci ve Maria Grazia Cucinotta, ABD'li yönetmen Gus Van Sant, İtalyan yönetmen ve senarist Marco Bellocchio ve İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "İnsan onurunu korumak ve yüceltmek için imgenin gerçekliğini yeniden kazanmak, iyi sinemanın ve onu yaratan ve yönetenlerin gücünde yatmaktadır. Dünyanın yaralarıyla yüzleşmekten korkmayın." dedi.

Papa, sinemanın sadece hareketli görsellerin döndüğü bir ekran olmadığını aslında umudu harekete geçiren yanı bulunduğunu da kaydetti.

Etkinliğin sonunda Spike Lee, Papa'ya, NBA takımlarından New York Knicks'in, üzerinde 14 numaralı "Papa Leo" yazılı formasından hediye etti.

Lee, Papa ile özel oturumun ardından basına yaptığı açıklamada, buraya siyaset konuşmak için gelmediğini belirterek "Hatta buraya bir davet aldığıma bile şaşırdım. Roma'ya çok defa geldim ama ilk kez Papa ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Gus Van Sant da ABD'li bir Papa olmasının "ilginç" olduğunu ve Papa 14. Leo'nun konuşmasını beğendiğini söyledi.

Cate Blanchett de Papa'nın bugün kendilerine acı dolu hikayelerden kaçınmamaları gerektiği konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

Blanchett, bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) için çalıştığını ve yerinden edilmiş insanlara dayanışma için taktığı bilekliğini Papa'ya verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü

İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.