Papa 14. Leo'dan Sinema Dünyasına Cesaret Çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, sinemanın yıldız isimlerine dünyanın yaralarıyla yüzleşmekten korkmamaları çağrısında bulundu.

Papa'nın sinema camiasının yıldız isimlerini Vatikan'da ağırladığı etkinliğe ABD'li yönetmen Spike Lee, Avustralyalı aktris Cate Blanchett, İtalyan aktrisler Monica Bellucci ve Maria Grazia Cucinotta, ABD'li yönetmen Gus Van Sant, İtalyan yönetmen ve senarist Marco Bellocchio ve İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "İnsan onurunu korumak ve yüceltmek için imgenin gerçekliğini yeniden kazanmak, iyi sinemanın ve onu yaratan ve yönetenlerin gücünde yatmaktadır. Dünyanın yaralarıyla yüzleşmekten korkmayın." dedi.

Papa, sinemanın sadece hareketli görsellerin döndüğü bir ekran olmadığını aslında umudu harekete geçiren yanı bulunduğunu da kaydetti.

Etkinliğin sonunda Spike Lee, Papa'ya, NBA takımlarından New York Knicks'in, üzerinde 14 numaralı "Papa Leo" yazılı formasından hediye etti.

Lee, Papa ile özel oturumun ardından basına yaptığı açıklamada, buraya siyaset konuşmak için gelmediğini belirterek "Hatta buraya bir davet aldığıma bile şaşırdım. Roma'ya çok defa geldim ama ilk kez Papa ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Gus Van Sant da ABD'li bir Papa olmasının "ilginç" olduğunu ve Papa 14. Leo'nun konuşmasını beğendiğini söyledi.

Cate Blanchett de Papa'nın bugün kendilerine acı dolu hikayelerden kaçınmamaları gerektiği konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

Blanchett, bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) için çalıştığını ve yerinden edilmiş insanlara dayanışma için taktığı bilekliğini Papa'ya verdiğini ifade etti.