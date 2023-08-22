Palandöken Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Palandöken Kültür Yolu Festivali, tiyatro, resim sergisi, söyleşi, çocuk etkinlikleri ve konserlerle devam ediyor. Üçüncü gününde çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenlendi. Alişan'ın konseriyle gün sona erdi. Festival 27 Ağustos'ta sona erecek.