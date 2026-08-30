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Pakistan'dan Zafer Bayramı'na Özel 'İki Kalp Tek Can' Videosu

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Pakistan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü için Urduca ve Türkçe seslendirilen 'İki Kalp Tek Can' adlı özel bir video yayımladı. Video, bağlama ve Rubab eşliğinde iki ülkenin dostluğunu ve ortak inancını müzikle anlatıyor.

Pakistan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı 'İki Kalp Tek Can' adlı özel video ile Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti tarafından 'İki Kalp Tek Can' adlı özel bir video yayımlandı. Urduca ve Türkçe seslendirilen düette, iki ülkenin ortak inancı ve dostluğu müzikle anlatıldı. Eserde, bağlama ile Pakistan'ın Rubab'ı bir araya getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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