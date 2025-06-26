Özlüce Camisi Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılıyor

Özlüce Camisi Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılıyor
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Özlüce Camisi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yarın cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor. 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı, cumhuriyetin ilk yıllarında camiye dönüştürüldü.

BURSA'da bulunan Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yarın yeniden ibadete açılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce köyünde bulunan tarihi cami, tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yarınki cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak. 19'uncu yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele sonrası camiye dönüştürüldü. Özlüce Camisi, uzun yıllar hizmet verişinin ardından 2023-2025 yılları arasında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Kareye yakın dikdörtgen plana sahip yapının restorasyonunda mukavemeti artırılırken, inşa edildiği dönemin mimari üslubuna, özgün tasarımına sadık kalındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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