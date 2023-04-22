Oyuncu Rana Cabbar, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rana Cabbar, Şişli Katolik Ermeni Mezarlığı'nda yapılan törenle toprağa verildi.

"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı unutulmaz rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cabbar Cabbar'ın naaşı, ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından defnedildi.

Oyuncu Altan Erkekli, törende AA muhabirine, Cabbar'la 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda tanıştığını belirterek, "Onların ellerinde büyüdüm, abimiz, hocamız, ustamızdı. Hayatın içinde dolu dolu yaşayan sevgi dolu bir insandı. Tiyatro için emeği çok fazladır. Yalnız olmayı tercih etti. Hüzünlü bir vedaya geldik bugün." dedi.

Halil Ergün de Rana Cabbar'ın Türk tiyatrosuna çok önemli katkıları bulunan bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Sarsıldık tabii daha yapacağı işler vardı. Bir senaryo üzerine çalışıyordu ama hayat. Tiyatromuzun altın çağının en parlak kahramanlarından biriydi." diye konuştu.

Gülsen Tuncer ise Cabbar'ın kendine has bir insan olduğunu vurgulayarak, "Çok acı duyuyorum, çok zarif, kibar insan olarak çok önemli bir insandı oyuncu olarak da çok değerliydi. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı, çok iyi yetişmiş bir oyuncuydu etik değerleri vardı. Yani ülkemiz çok değerli bir yurttaşını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Reis Çelik, Rana Cabbar'ın Türkiye'nin yetiştirdiği büyük oyunculardan birisi olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Yaşamında çok göz önünde durmayan ama sanatıyla bir anda ortaya çıkarak kendisini gösteren birisidir. Bu ülkenin en büyük renklerinden biriydi, en iyi kültür insanlarından biriydi. 1990'lı yıllarda onunla birlikte 'İlklerin Toprağı Anadolu' adıyla bir belgesel yaptık. Orada Cabbar'ın memleketimizin bütün kültürlerine ne kadar hakim olduğuna hayretle şahitlik ettim. Onu güzellikleriyle ve geriye bıraktıklarıyla yaşatacağız."

Oyuncu Metin Yıldız da Rana Cabbar ile haziran ayında son filminde oynaması için anlaştıklarını aktararak, "Ara ara haberleşiyorduk ama sonra aniden Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırıldığını öğrendim. Ziyaretine gittim, kimsesizler yerine koymuşlar. Sonrasında ise sağ olsunlar ilgilenenler çıktı bakımı, ilgisi alakası düzeldi. Duyduğum kadarıyla sağ olsun Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay çok ilgilenmiş. Çok bilgili donanımlı bir insandı, üzgünüz." diye konuştu.

Rana Cabbar

İstanbul'da 1945'te doğan Rana Cabbar, gençlik yıllarında Ankara'ya yerleşerek Ankara Sanat Tiyatrosunun (AST) kuruluşunda yer aldı.

Uzun süre AST'de tiyatro oyunculuğu yapan Cabbar, gazeteci Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "Sakıncalı" rolünü ilk sahneleyen oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu, sinemaya Erden Kıral'ın yönettiği 1983 yapımı "Hakkari'de Bir Mevsim" filminde "Dorfvorsteher" karakterini canlandırarak adım attı.

Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul gibi yönetmenlerle çalışan Cabbar, 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" diziyle ekranlarda tanınmaya başladı.

"Aşk-ı Memnu" dizisinde oynadığı Süleyman karakteriyle özdeşleşen oyuncu, en son "Kaçış" dizisinde rol almıştı.