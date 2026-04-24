Oylum Höyük'te 'Lebeniye Günü' buluşması gerçekleşti

Kilis'teki Oylum Höyük'te düzenlenen 'Lebeniye Günü' etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 yıllık geçmişiyle bölgedeki yaşamın izlerini günümüze taşıyan Oylum Höyük'te düzenlenen programa kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bir geleneğin etrafında bir araya gelindiğini belirterek, Oylum Höyük'ün bu toprakların hafızasını taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti. Höyüğün, insanların tarih boyunca birlikte yaşama, üretme ve paylaşma kültürünü ortaya koyduğunu dile getiren Vali Kalaylı, yapılan arkeolojik çalışmaların bölgede güçlü ve köklü bir yaşamın varlığını gösterdiğini söyledi. Bu topraklarda hayatın her zaman birlikte kurulduğunu, emeğin birlikte verilip bereketin paylaşıldığını vurgulayan Kalaylı, Lebeniye Günü'nün de bu anlayışın günümüze ulaşan önemli örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Lebeniye Günü'nün insanları aynı sofrada buluşturan, birlik duygusunu güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Kalaylı, yıllardır aynı heyecanla sürdürülmesinin kültürel bağların gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Etkinlikte kurulan sofraların geçmişten gelen dayanışma anlayışının devam ettiğini gösterdiğini aktaran Kalaylı, bu mirasın sahiplenilerek geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

Programda, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, Lebeniye Günü'nün birlik, beraberlik ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı