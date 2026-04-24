Oylum Höyük'te 'Lebeniye Günü' buluşması gerçekleşti

Kilis'teki Oylum Höyük'te düzenlenen 'Lebeniye Günü' etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 yıllık geçmişiyle bölgedeki yaşamın izlerini günümüze taşıyan Oylum Höyük'te düzenlenen programa kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bir geleneğin etrafında bir araya gelindiğini belirterek, Oylum Höyük'ün bu toprakların hafızasını taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti. Höyüğün, insanların tarih boyunca birlikte yaşama, üretme ve paylaşma kültürünü ortaya koyduğunu dile getiren Vali Kalaylı, yapılan arkeolojik çalışmaların bölgede güçlü ve köklü bir yaşamın varlığını gösterdiğini söyledi. Bu topraklarda hayatın her zaman birlikte kurulduğunu, emeğin birlikte verilip bereketin paylaşıldığını vurgulayan Kalaylı, Lebeniye Günü'nün de bu anlayışın günümüze ulaşan önemli örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Lebeniye Günü'nün insanları aynı sofrada buluşturan, birlik duygusunu güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Kalaylı, yıllardır aynı heyecanla sürdürülmesinin kültürel bağların gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Etkinlikte kurulan sofraların geçmişten gelen dayanışma anlayışının devam ettiğini gösterdiğini aktaran Kalaylı, bu mirasın sahiplenilerek geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

Programda, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, Lebeniye Günü'nün birlik, beraberlik ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış