Otizmli Recep Ege'nin konservatuvar sınavına hazırladığı engelli genç hayaline kavuştu

Üniversitede opera ve şan bölümünde eğitim alan otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, konservatuvar sınavına hazırladığı 21 yaşındaki hafif zihinsel engelli Barış Kadıoğlu'nun hayaline kavuşmasına yardımcı oldu.

Mersin'de yaşayan Barış Kadıoğlu'na henüz 5 yaşındayken dikkat eksikliği ve sağlık sorunlarından dolayı hafif mental reterdasyon teşhisi kondu. Barış'ın fiziksel engelli annesi Kadime Kadıoğlu ile babası Mustafa Kadıoğlu, yaşamlarını çocuklarına adadı.

Çocuklarının küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiği zaman mutlu olduğunu fark eden çift, ona 12 yaşında bir bağlama aldı. Kadıoğlu, lise eğitiminin ardından hayalini kurduğu konservatuvar için sınava girdi. Sınavda yeterince başarı gösteremeyen Kadıoğlu, pes etmedi, sınava tekrar hazırlanmaya karar verdi.

Barış Kadıoğlu, geçen yıl müzik eğitmeni Orçun Berrakçay aracılığıyla müzik alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren 25 yaşındaki otizmli Recep Ege Altıncıoğlu ile tanıştı.

Sınava Altıncıoğlu ile hazırlanmaya başlayan Kadıoğlu, ailesiyle İzmir'e de yerleşti. Altıncıoğlu, Kadıoğlu'na solfej ve ritim kalıpları başta olmak üzere piyona çalma ve eserlerin seslendirilmesi konusunda eğitimler verdi.

Kadıoğlu, aldığı eğitimler sayesinde ikinci denemesinde başarılı olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne yerleşti.

"Recep'in sayesinde hayalime kavuştum"

Barış Kadıoğlu, AA muhabirine, müziği çok sevdiğini, hayattaki en büyük isteğinin konservatuvarda eğitim almak olduğunu söyledi.

Geçen yıl konservatuvar sınavını kazanamadığı için üzüldüğünü belirten Kadıoğlu, "Recep ile ders yapmaya başladığımda güzel şeyler öğrendim. Bugüne kadar gittiğim öğretmenlerden daha farklı ve güzel öğretti. 'Bu çocuk anlamaz, bundan olmaz' diyen çok oldu. Recep'in sayesinde hayalime kavuştum. En çok isteğim bir üniversitenin müzik bölümünde okumaktı. Onun sayesinde kazandım. Hayalim müzik öğretmeni olmak. Küçük çocuklara ve hevesi olanlara müzik öğretmek." diye konuştu.

Kadıoğlu, bağlamasının tellerine dokunduğu zaman sevinç ve özgürlük hissettiğini dile getirerek, kendisine her zaman destek veren ailesine teşekkür etti.

"Bütün emeklerimizin karşılığını aldık"

Otizmli Recep Ege Altıncıoğlu da İzmir'de özel bir üniversitenin müzik bölümü opera ve şan bölümünden geçen yıl mezun olduğunu, ardından da Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde müzik alanında yüksek lisans eğitimine başladığını anlattı.

Barış Kadıoğlu'nun konservatuvarda okuma isteğini öğrendiğinde çok etkilendiğini, ona yardım etmeye karar verdiğini kaydeden Altıncıoğlu, "Onlara pozitif yaklaşmak önemli. Onların hevesini, sevgisini ve güvenini kazanmak önemli. Yoksa kesinlikte bu iş baştan yürümez. Pozitif yaklaşıp üstüne gidip 'yapabilirsin, başarabilirsin' diyerek oluyor. Barış'ın sınavı kazanmasıyla bütün emeklerimizin karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Altıncıoğlu, bir yıl boyunca Barış'ın hiç sıkılmadan ve vazgeçmeden derslere geldiğine değinerek, ondaki bu azmi görünce kendisinin de etkilendiğini vurguladı.

Özel bireylerin isterlerse her şeyi başarabileceklerini söyleyen Altıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Kesinlikle pes etmesinler, çok çalışsınlar, azmetsinler. Barış ile gurur duyuyorum, o da örnek oldu. Özel bireylere yardımcı olmak hepimizin görevi, birbirimize yardımcı olmamız lazım. Özel bireylere yardım etmek istiyorum. Onlara piyano olur, solfej olur ne öğretebiliyorsam yardımcı olmayı kendime misyon ve vizyon edindim."

Annenin mutluluğu

Barış Kadıoğlu'nun annesi Kadime Kadıoğlu da oğlunun hayallerine kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Recep Ege Altıncıoğlu'nun en büyük destekçileri olduğunu anlatan anne Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu başarıyı Recep'e borçluyuz. Bana bu mutluluğu yaşatan Recep'tir. Oğlumla ilgili en büyük hayalim, bana ihtiyacı olmaması, ayaklarının üzerinde durması ve üniversiteyi bitirmesi. Bir anne evladı için ne ister. Mal, mülk olsun o hayalim yok. Benim hayalim oğlumun güzel ve mütevazı bir yaşantısı olsun."