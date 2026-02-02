Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniyeli Hüseyin Çoban, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı Arianna Lufutu ile Kadirli'de evlendi. Eşinin Müslüman olması için ihtida merasimi gerçekleştiren çift, düğünlerini dostlarıyla kutladı.

Osmaniyeli Hüseyin Çoban, iş amaçlı seyahat ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı kadınla Kadirli ilçesinde dünyaevine girdi.

Bir şirkette çalışmak için 3 yıl önce Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden 29 yaşındaki Çoban, 27 yaşındaki Arianna Lufutu ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlilik kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaptıkları düğünün ardından Çoban ile Kadirli ilçesine giden Lufutu, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman olup Meryem Amine Çoban adını aldı.

Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen ikinci düğünlerinde pasta kesen çift, mutluluklarını paylaştıkları yakınlarıyla dans etti, halay çekti.

"Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti"

Hüseyin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesinin rızasıyla Türkiye'ye taşındığını söyledi.

Eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu dile getiren Çoban, "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti. Önce Afrika'da sonra Türkiye'de düğün yaptık. İnşallah bir ömür Türkiye'de birlikte yaşayacağız." dedi.

Meryem Amine Çoban da "Çok mutluyum. Hüseyin'i ve ailesini çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Kültür Sanat
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Konu: Epstein skandalı! Bakan Göktaş'a herkesin aklındaki soruyu sordu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi

Kız yurdundaki mide bulandıran skandalda rekor hapis talebi