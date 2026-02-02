Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

Osmaniyeli Hüseyin Çoban, iş amaçlı seyahat ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı kadınla Kadirli ilçesinde dünyaevine girdi.

Bir şirkette çalışmak için 3 yıl önce Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden 29 yaşındaki Çoban, 27 yaşındaki Arianna Lufutu ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlilik kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaptıkları düğünün ardından Çoban ile Kadirli ilçesine giden Lufutu, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman olup Meryem Amine Çoban adını aldı.

Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen ikinci düğünlerinde pasta kesen çift, mutluluklarını paylaştıkları yakınlarıyla dans etti, halay çekti.

"Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti"

Hüseyin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesinin rızasıyla Türkiye'ye taşındığını söyledi.

Eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu dile getiren Çoban, "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti. Önce Afrika'da sonra Türkiye'de düğün yaptık. İnşallah bir ömür Türkiye'de birlikte yaşayacağız." dedi.

Meryem Amine Çoban da "Çok mutluyum. Hüseyin'i ve ailesini çok seviyorum." ifadesini kullandı.