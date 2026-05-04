Osmaniye'de 3. Geleneksel Lezzet Festivali için Geri Sayım Başladı

OSMANİYE'de 16-17 Mayıs tarihlerinde 3'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Osmaniye Lezzet Festivali için geri sayım başladı.

Festivalin tanıtım lansmanı, Beyoğlu Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda ünlü şeflerinde katıldığı programda, kente özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği ile Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi düzenlenen lansmanda, katılımcılara yöreye özgü Osmaniye yerfıstıklı pilav ikram edildi, çeşitli yöresel yemekler açılan stantta sergilendi. İki gün sürecek olan festivalde yarışmalar - söyleşiler - gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserler olacak.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Lezzet Festivali hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Bugün de lansmanını yapıyoruz. Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini yine görücüye çıkartıyoruz. 19 Mayıs öncesinde inşallah hem gençleri hem de Mayıs ayındaki anneler gününde bütün annelerimizi bütün ailelerimizi festivalimize davet ediyoruz. Hem gastronomi lezzetine davet ediyoruz hem de Osmaniye'mizin saklı şelalesine, Zorkun yaylamıza, Karaçay'ına, Aslantaş'ına, millet Bahçesine davet ediyoruz. Bugünde içli köftesinden, mercimekli köftesine, sarmasından, dolmasına varıncaya kadar Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini Türkiye'mizin birçok ilinden gelen şeflerimizin de katkısıyla yöresel lezzetlerimizi hazırladık. Bu yıl 3'üncüsünü yapacağımız festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Festivalimizi sokak lezzeti anlamında ilgi görüyor ve inşallah güzel etkinliklerle, gastro şovlarla lezzet yarışmalarıyla, gün içerisinde müzik ve gün sonu konserlerle Osmaniye 16-17 Mayıs'taki lezzet Festivaline hazır ve tüm hemşerilerimizi festivalimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol ise 3'üncü Osmaniye Lezzet festivaline Türkiye'nin dört bir yanından şeflerin geleceğini belirterek, "Müthiş bir görsel, müthiş bir lezzet şöleni yaşatacağız. Herkesi bu lezzet festivaline bekliyoruz" dedi.

OKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, OSGAD başkan yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu ise gastronominin bir zenginlik olduğunu belirterek, "Bu zenginlik çeşitliliği de beraberinde getirmektedir ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek festivalimiz Osmaniye'mizin tanıtımına çok önemli bir katkısı olacaktır. Bu şu demek değildir, uluslar arası olunca kimliğimizi kaybedeceğiz diye bir şey söz konusu değildir. Tam tersi bizim kimliğimiz bütün ulusların üzerinde olmakla birlikte gastronomi kültürel somut örneğiyle birlikte en önemli tanıtımlarından biri olacaktır. Bütün Osmaniyelileri, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızı Osmaniye'mize davet ediyoruz" dedi.

Millet Bahçesi Mutfak Şefi Ali Küpeli ise 3'üncü Lezzet Festivalinin çok daha iddialı ve bir çok sürprizlerle geldiğini söyledi. Küpeli, "Festival kapsamında, Türkiye'nin en büyük kazanını Osmaniye'ye getirerek Osmaniye'nin yöresel ürünlerinden bir rekor denemesi yapacağız. Bunla da bitmiyor, dünyanın en büyük çocuk büfesini yapacağız. Tüm Türkiye'yi ve yurt dışından da misafirlerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı