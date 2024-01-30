Osmangazi İlçe Belediyesi, kaçak çöp ve molozları temizledi

Osmangazi İlçe Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki boş araziye kaçak olarak dökülen çöp ve molozları topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeye atılan çöp ve molozları temizlemek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, boş arazideki çöp ve molozu kaldırdı.

İki gün süren temizlik çalışmaları sonucunda bölgeden alınan 20 kamyon çöp ve moloz Bursa Büyükşehir Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevreye gelişi güzel moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine yol açanların bu davranışlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Başta tarım arazileri olmak üzere ilçenin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermediklerini belirten Dündar, "Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk." ifadelerini kullandı.