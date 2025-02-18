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Osman Hamdi Bey'in 115. Yılında Resim Sergisi Açıldı

Osman Hamdi Bey'in 115. Yılında Resim Sergisi Açıldı
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Bursa'da Ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı anısına düzenlenen 'Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı' adlı sergide, 28 sanatçının eserleri sergilendi. Sergide, Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları çeşitli tekniklerle yorumlandı.

Bursa'da ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı kapsamında "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adlı resim sergisi izlenime sunuldu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) İdari Hizmet Binasındaki sergide, 28 sanatçının Osman Hamdi Bey'in tablolarını bire bir yorumladığı eserlere yer verildi.

Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Arzuhalci", "Yeşil Cami'de Kur'an Dersi", "Yeşil Cami Önü", "Ulu Cami Önü" gibi birçok ünlü eseri, sulu boya, yağlı boya, ahşap oyma, nakış gibi tekniklerle yorumlandı.

Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğündeki sergide yer alan 56 eser, 27 Şubat'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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