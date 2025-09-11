Osman Dora Kezer, Sanatçıların Eserlerini Sergileyebileceği Monk Space'i Kurdu

MONK Space Kurucu Ortak ve CEO'su Osman Dora Kezer, bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebilmesi amacıyla internet platformu Monk Space'i hayata geçirdi.

Daha önce kurduğu Sanatyapıyo ile 8 binden fazla sanatçıya hizmet verdiğini belirten Türk girişimci Osman Dora Kezer, SaaS tabanlı platformu Monk Space'i hayata geçirdiğini duyurdu.

'DÜNYA GENELİNDE 5 MİLYON SANATÇI PAZARA DAHİL OLAMIYOR'

Monk Space Kurucu Ortak ve CEO'su Osman Dora Kezer şu açıklamalarda bulundu:

"Sanat dünyasındaki merkeziyetçi yapı sanatçıların yüzde 98'ini görünmez kılıyor ve dünya genelinde 5 milyon sanatçı pazara dahil değil. Galeriler ne yazık ki sanatçıların çok azına fırsat sunabilir, fuarlarda yer almak ise sanatçılar için çok maliyetli. İnternetin erişim gücü bize demokratik bir fırsat sunuyor."

'2028 YILINDA 500 BİN SANATÇIYA AKTİF OLARAK HİZMET VERMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Teknoloji şirketlerinde ve unicornlarda kritik görev üstlenen ardından da Sanatyapıyo'yu kurarak sanat endüstrisindeki faaliyetlerine başlayan Kezer, şunları söyledi:

"İnternetin demokratik fırsatlar sunduğu 21'inci yüzyılda, sanat hala fiziksel mekanlara sıkışmış durumda. Bu girişimim ile beraber sanat dünyasının mekanlarla sınırlı erişimini genişleterek ekosistemi büyütmeyi arzu ediyorum. Kurucu ortağı ve CEO'su olduğum Monk Space ile 2028 yılına kadar 500 bin sanatçıya hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Bütün sanatçıların bir Monk Space profiline sahip olmasını hedeflediklerini belirten Kezer, "Monk Space sanatçılara görünürlük fırsatı sunarken ticari işlerini de önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bunu yaparken işlemlerden komisyon almıyor, ücretsiz plan opsiyonunu da sunarak temel servislerinin sanatçılar için ulaşılabilir tutuyor. Koleksiyonerler ise şe?af, erişilebilir ve güvenilebilir bir platforma kavuşuyor" dedi.

'SANAT DÜNYASININ YAPISAL SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYORUM'

Kezer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Erişilebilir olmamız gerektiğine inanıyoruz, bu yüzden temel servisleri içeren ücretsiz planı sunduk. Platformun kolay kullanılabilir olması gerektiğini biliyoruz, bu yüzden sanatçı panelini her şeyin kolaylıkla yönetilebileceği şekilde tasarladık. Sanatçıların satış yaparken huzurlu olması gerektiğine inanıyoruz, onlara daha çok görünürlük imkanı ve sıfır komisyon ile ödeme alma imkanı sunduk. Uçtan uca, her şeyi sanatçılar için tasarladık."