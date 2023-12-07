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Orta Asya'da su sorunu: Siyaset, Yönetim ve Çevre Paneli

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Siyaset ve Toplum Kulübü tarafından düzenlenen 'Orta Asya'da su sorunu: Siyaset, Yönetim ve Çevre' paneli, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelde, çevrenin önemi ve korunması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Siyaset ve Toplum Kulübünce " Orta Asya'da su sorunu: Siyaset, Yönetim ve Çevre" paneli gerçekleştirildi.

EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, öğretim üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel moderatörü Eşref Yalınkılıç, programın açılışında, çevrenin öneminden ve korunmasından bahsetti.

Küresel ısınma ile iklim değişikliğine dikkati çeken Yalınkılıç, şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız gerçek güvenlik tehdidi, önümüzdeki yıllarda orta ve uzun vadede çevrenin, insanlıktan birtakım öcünü alacağıdır. Çünkü şu ana kadar biz çevreyi biraz hunharca, olabildiğince dikkatsiz ve özensiz şekilde kullandık ve su kaynaklarını kuruttuk. Özellikle son 200-250 yıldır sanayi kapitalizmiyle iklime zarar verdiğimiz ve küresel ısınmaya yol açtığımız bir dönemi yaşadık. Bugün bu konuyu Orta Asya bağlamında konuşacağız."

Panel, farklı üniversitelerden Prof. Dr. Ainur Nogayeva, Doç. Dr. Nazgul Isabaeva, Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç, Doç. Dr. Sadat Demirci ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay Düğen'in sunumlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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