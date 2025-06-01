Orhan Kemal, 55. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Orhan Kemal, 55. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal, ölümünün 55'inci yıl dönümünde Fatih'teki evinde anıldı. Anma programına katılanlar, yazarı ve eserlerini hatırladı.

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in sevenleri, ölümünün 55'inci yıl dönümünde Fatih'teki evini ziyaret etti.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal, ölümünün 55'inci yıl dönümünde Fatih'te bulunan evinin önünde anıldı. Anma programına Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Köz, Tiyatrocu Mehmet Esatoğlu ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü katıldı. Orhan Kemal'in sevenlerinin de katıldığı programda konuşma yapan oğlu Işık Öğütçü, babasıyla birlikte yaşadığı evdeki anılarını anlattı.

'BU EVİN PENCERELERİNDEN BAKARAK CİBALİ'Yİ ANLATTI'

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, "Orhan Kemal, bu evde çoğu roman olmak üzere 28 kitabını bu evde yazdı. Bu evin pencerelerinden bakarak Cibali'yi anlattı. Nu evde yataktayken, uyurken sabahları işçilerin adım seslerini bu evde dinledi" dedi.

'30'A YAKIN ESERİ BURADA YAZILDI'

Işık Öğütçü konuşmasında "Otuza yakın eseri burada yazıldı. Üç Kağıtçı, Müfettişler Müfettişi, Suçlu Sokakların Çocuğu… Burayı anlatır. 50 kuruş diye muhteşem bir öyküsü vardır, burasıdır. Şu yukarıdaki köşedeki oda babamın odasıydı zaten. Hem oradan gelenleri hem önünden geçenleri görebiliyordu" dedi.

'ÇİKOLATA' ÖYKÜSÜNDEKİ YALAMA SAHNESİNİ ANLATTI

Öğütçü konuşmamasının devamında "Ve benim çok anlatmamı istedikleri bir çikolata anım vardır. Böyle 4-5 yaşlarında odasına yatağın üstüne bir tane gofret koyardı ve kapının önünde bir kedi gibi dolaşan bana 'oğlum koş gel kuş sana ne getirdi' derdi. Ben kapıyı açar içeri girerdim gofret böyle kuzu gibi yatıyor. Ona atlardım. Çünkü bayramdan bayrama o çikolataları yerdik ve tabii babam ne yapıyor hiç umurumda bile olmazdı. Çünkü o gofret ve ben çok mutluyduk. Yerdim biterdi ve o kadar çok içimizde hasret var ki, çikolata bulaşıklarını o parlak kağıttan da yalardım. İşte o yalama sahnesi bir yazarın en dikkat ettiği nokta ki, o çikolata öyküsündeki yalama sahnesini o kadar muhteşem yazmıştır. Ne zaman okusam böyle dururum o günlere dönerim. Üstat buranın aslında hikayesini yazmış. Tekrardan, 55'inci ölüm yıl dönümünde burada olduğunuz Orhan Baba'yı anıyoruz sağ olun teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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