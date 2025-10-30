Haberler

Ordu'nun Yüksek Kesimlerinde Sonbahar Renkleri ve Sis Görsel Şöleni

Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki ormanlarda sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl renkleriyle bürünen doğa manzaraları, etkili olan sis ile birleşerek muhteşem görüntüler oluşturuyor. Dronla çekilen görüntüler doğaseverlere eşsiz bir seyir keyfi sunuyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Ulubey ilçesindeki ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.

İlçenin Sayacabaşı mevkisinde etkili olan sis ise sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Ormanı kısmen kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
