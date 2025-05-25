Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni Gerçekleşti

Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen konser etkinliği, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Konservatuvar öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.

BAHÇEŞEHİR Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen 'Ordu- Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni' beğeniyle gerçekleştirildi.

Ordu ve Giresun'da birçok farklı okulda eğitim gören öğrencilerden oluşan, 'Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni' düzenlendi. BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Savaş Boyar ve Özge Aslan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, öğrenciler ve ailelerin katıldığı konser etkinliği, beğeni ile izlendi.

Konservatuvar öğrencileri tarafından piyano, keman, kemençe ve bağlama gibi çeşitli müzik enstrümanları eşliğinde türküler, yerli ve yabancı şarkılar okundu. Ayrıca, 'Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni'nde Ümit Tokcan, İsmet Aydın, Münevver Özdemir, Ünal Zorer ve Yaprak Sayar gibi usta sesler de sahne aldı. Yıl sonu etkinliği, öğrencilerin çeşitli halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Yönetmen Kubrick'in 14 yıl yaşadığı evi satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmenin efsane evi satışa çıkarıldı! Fiyatı servet değerinde
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.