Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni Gerçekleşti

BAHÇEŞEHİR Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen 'Ordu- Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni' beğeniyle gerçekleştirildi.

Ordu ve Giresun'da birçok farklı okulda eğitim gören öğrencilerden oluşan, 'Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni' düzenlendi. BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Savaş Boyar ve Özge Aslan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, öğrenciler ve ailelerin katıldığı konser etkinliği, beğeni ile izlendi.

Konservatuvar öğrencileri tarafından piyano, keman, kemençe ve bağlama gibi çeşitli müzik enstrümanları eşliğinde türküler, yerli ve yabancı şarkılar okundu. Ayrıca, 'Ordu-Giresun BAU Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı Yıl Sonu Konseri ve Müzik Şöleni'nde Ümit Tokcan, İsmet Aydın, Münevver Özdemir, Ünal Zorer ve Yaprak Sayar gibi usta sesler de sahne aldı. Yıl sonu etkinliği, öğrencilerin çeşitli halk oyunları gösterisiyle son buldu.