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Ordu Fındık Tirmidi Kavurmasına Coğrafi İşaret Tescili

Ordu Fındık Tirmidi Kavurmasına Coğrafi İşaret Tescili
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Ordu mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan fındık tirmidi kavurması, Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmi olarak tescillenerek mahreç işaretli ürün unvanını kazandı.

Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fındık tirmidi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, yörede "fındık mantarı", "fındık kirmidi", "bahçe mantarı" ve "bahçe tirmidi" isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.

Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 20'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Ordu fındık tirmidi kavurması Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Aralık 2024 tarih ve 187 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Ordu'daki işletmelerin menüsünde yer alan fındık tirmidi kavurmasının tescil alması, işletmeleri de sevindirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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