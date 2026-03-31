Fatsa'da Tarihi Manastır Kazıları Başlıyor

Fatsa'da Tarihi Manastır Kazıları Başlıyor
Ordu'da 2021 yılında yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazı döneminde yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Ordu'da 2021 yılında yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazı döneminde yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yazılı açıklamada, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın tamamının gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazıların dördüncü dönemine geçileceğini belirtti.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yeni dönemde sürdürülmesi için hazırlıkların tamamladığını kaydeden Kibar, 2023 yılında başlayan kazı çalışmalarının her geçen yıl önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Kibar, önceki sezonlarda Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın büyük ölçüde açığa çıkarıldığını, mozaik zeminler ve çeşitli arkeolojik buluntuların bölgenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Nisan ayında başlaması ön görülen yeni dönem kazı çalışmalarında hedeflerinin, yer altında tespit edilen yeni alanları ortaya çıkarmak ve tarihi kaynaklarda bahsi geçen mozaiklere ulaşmak olduğunu ifade eden Kibar, çalışmaların Fatsa'nın ve Karadeniz'in tarihsel kimliğini daha güçlendireceğini kaydetti.

Kibar, açıklamasında yürütülecek yeni sezon kazı çalışmalarının şehre ve kültürel mirasa hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı

Savaşta korkulan oldu! 2 kritik hedefleri var
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular