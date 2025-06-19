Ordu'da Tarihi Mezarlara Rastlandı

Ordu'da Tarihi Mezarlara Rastlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan yol çalışmasında, Roma ya da Bizans dönemine ait mezar kalıntıları bulundu. Alanda yapılan kurtarma kazısında insan kalıntıları da ortaya çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mezar kalıntılarına rastlandı.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta yaklaşık 4 ay önce yol genişletme çalışması başlatıldığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışma esnasında kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldığı aktarılan açıklamada, Ordu Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildiği vurgulandı.

Açıklamada, arkeologlar ve müze personelinin bölgede inceleme yaptığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alanda yaptıkları ilk incelemelerde, üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne götürüldü."

Kurtarma kazısına devam edileceği bildirilen açıklamada, mezarların kesin dönemi ve yapısal özelliklerinin arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacağının altı çizildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

Tarihi buluntulara rastlanması üzerine gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları derhal durdurduklarını anlatan Tepe, "Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav ise "Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz, ne çıkacağını merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! Gerçek ismini ilk kez açıkladı
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.