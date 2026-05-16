Ordu Caz Festivali sürüyor
Ordu'da düzenlenen Caz Festivali kapsamında Sırrıpaşa Caddesi'nde açık hava dinletisi sunuldu, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde kentin öne çıkan Sırrıpaşa Caddesi'nde "Sokakta Caz" etkinlikleri yapıldı.
Müzisyenler tarafından açık havada sunulan dinleti, vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.
Ordu Caz Festivali, yarın şehrin farklı noktalarındaki açık hava konserleriyle devam edecek.
Kaynak: AA / Hayati Akçay