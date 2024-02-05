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Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 60. Yıl Galası

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 60. yılını kutladığı galada genç yeteneklerin sahneye koyduğu 'Rumuz Goncagül' adlı oyunu sahneledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tiyatro sanatçıları Gülçin Üstüntaş ve Metin Güven ile birlikte oyunu izledi ve tiyatroya desteklerini dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ( Obbkt ) 60. yıl galasını gerçekleştirdi.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul öncülüğünde 4 Şubat 1965'te o dönemdeki adıyla Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu olarak kurulan ve ilk oyunu olan Reşat Nuri Güntekin'in "Hülleci" adlı eserini sahneleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ( Obbkt ) 60. yılını kutluyor.

60 yıldır perdelerini kapatmayan ve bu süre içerisinde 177 farklı oyun sahneye koyan Obbkt, 60. yıl galasını gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda yapılan galada genç yeteneklerin sahneye koyduğu "Rumuz Goncagül" adlı oyun da sahnelendi.

Galada yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, oyunu Obbkt'nin 60 yıl önce sahneye koyduğu ilk oyun olan Hülleci'de rol alan tiyatro sanatçıları Gülçin Üstüntaş ve Metin Güven ile birlikte izledi.

Güler, oyunun ardından yaptığı konuşmasında, "Ordu adeta bir sanatkar yuvası. OBBKT haricinde Ordu'da 4 özel tiyatro var. Onların başarılarını da yakından takip ediyorum." dedi.

OBBKT'nin şimdiye kadar perdelerini hep açık tutmasında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, şunları kaydetti:

"Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu, Levent Kırca ve daha çok sayıda usta isimler buradan yetişti. Bu aslında Ordu'nun köklerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Bu bir bayrak yarışıydı. Şimdi bayrağı burada bulunan genç ama usta tiyatrocular ve ekipler taşıyor. Onlar da oyunlarını profesyonel olarak oynuyorlar. Hepsi bizim göz bebeklerimiz. Hepsine başarılar diliyorum."

Başkan Güler, Gülçin Üstüntaş ve Metin Güven'e plaket takdiminde de bulundu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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