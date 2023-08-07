Onur Akın, Edip Akbayram'ı Avanos'taki Sokağında Ziyaret Etti

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Onur Akın yılların duayen sanatçısı Edip Akbayram'ı Avanos'taki isminin verildiği sokağında ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Onur Akın, böylesi değerli sanatçılara yaşarken hep önem verilmesini gerektiğini söyledi.

Akın " Benim sanatçı ve yorumcu olarak idolüm,çocukluğumun kahramanı,dünya güzeli ağabeyim Edip Akbayram'ın Avanos'daki sokağına konuk olduk. Sanata ve sanatçıya yaşarken değer verilirse anlamı var,öldükten sonra verilen değerin hiç bir önemi yok benim için…Avanos Belediyesini bu anlamda kutluyor ve örnek olmasını diliyorum. Edip Akbayram büyük bir çınardır,biz de onun dallarında serçe olabilirsek ne mutlu bize diyelim,herşeyin en güzelini hak ediyor büyük usta" dedi.

Duayen sanatçı Edip Akbayram ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sanatçı dostlarını Avanos'taki sokağına beklediğini söyledi.