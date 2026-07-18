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Oltu'da türkü dolu gece: Ceyhun Can konseri büyük ilgi gördü

Oltu'da türkü dolu gece: Ceyhun Can konseri büyük ilgi gördü
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Erzurum Oltu'da düzenlenen konserde TRT yarışması ikincisi Ceyhun Can ve yerel sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar halay çekip duygu dolu anlar yaşarken, gece Oltu taşı tespih hediye edilmesiyle sona erdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen konser programı, türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Oltu Kalepark İşletmecisi M. Fatih Özbek tarafından organize edilen etkinlikte, TRT'nin Türküleri Sen Söyle yarışmasında ikinci olan sanatçı Ceyhun Can sahne aldı.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ceyhun Can, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Hüzünlü eserlerle zaman zaman duygulanan vatandaşlar, hareketli türküler eşliğinde ise halay çekerek konserin coşkusuna ortak oldu.

Geceye Oltulu sanatçılar da renk kattı. Ses sanatçısı Selim Özden, düğün sanatçıları Mustafa Özden ve Umut Başar, ses sanatçısı Aybüke Aktürk ile TRT sanatçısı Işılcan Akkurt da sahne alarak seslendirdikleri türkü ve uzun havalarla izleyicilerden alkış aldı.

Programın sonunda organizasyonu düzenleyen Kalepark İşletmecisi M. Fatih Özbek, sanatçı Ceyhun Can'a günün anısına Oltu taşı tespih hediye etti. Konserin ardından hayranları, Ceyhun Can ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkü ve uzun havalarla dolu gecede Oltulular, müzik ziyafeti yaşayarak keyifli saatler geçirdi. Vatandaşlar, kültürel etkinliklerin ilçede artarak devam etmesini temenni ederken, organizasyona ev sahipliği yapan M. Fatih Özbek'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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