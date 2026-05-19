Kayseri'den ücretsiz dijital kütüphane

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane uygulamasını hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde kitapseverler, binlerce esere ücretsiz olarak diledikleri an ulaşabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar, 30 binden fazla e-kitap, yüzlerce sesli kitap ve podcast içeriğiyle zenginleştirilen bu platforma ücretsiz erişim sağlayabilecek.