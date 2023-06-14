Okul müdürü, onlarca kitap, tiyatro oyunu ve senaryo yazdı

Kitap fabrikası okul müdürü

İZMİR - Buca Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Adnan Yeşil, kitap sevgisi ile tanınıyor. Bugüne dek 5 kitabını yayınlatan Yeşil, 30 kitabını daha yayınlatmayı planlıyor. Yeşil ayrıca tiyatro oyunu ve senaryolar da yazıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul müdürlüğü yapan Adnan Yeşil, kaleme aldığı Anadolu'da Çocuk Yetiştirme Kültürü, Anadolu Pedagojisi, Tarihimizin Derinliklerinden Cumhuriyet, Dijital Çağda Yaşamak ve İlham Veren Evlilikler kitaplarını yayınlattı. Yeşil'in ayrıca basılmaya hazır 30 kitabı daha bulunuyor. Tam bir okuma sevdalısı olan Yeşil'in, tiyatro oyunu ve senaryo projeleri de bulunuyor.

5 kitabı yayınlandı

Yazmayı her zaman sevdiğini söyleyen Yeşil, "Üniversitedeyken Türklerin kurduğu imparatorlukları ve devletleri okumuştuk. Bunca imparatorlukları ve devletleri kuran bir toplumun nasıl çocuk yetiştirdiğini merak ettim. O dönemde yaygın bir eğitim yoktu ve aile temelli bir eğitim hakimdi. Bunu irdelemek için Anadolu'ya gittim. 73 ili gezdim, on binlerce insanla eğitim üzerine konuştum. Bunun üzerine Anadolu'da Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Anadolu Pedagojisi kitaplarını yazdım. Bu kitaplarda, yorum katmadan çocuk yetiştirme süreçlerini anlattım. Ardından objektif bir tarih anlatımı için liderlerin kendi ağızlarından bir üslupla Tarihimizin Derinliklerinden Cumhuriyet'e isimli üçüncü kitabım çıktı. Daha sonra dijitalleşmeni gelişmesiyle beraber okulların ve anne-babaların eski gücünün olmadığını fark etmem üzerine dijitalleşmenin etkileri üzerine çalıştım. Dijitalleşmenin hangi alana ne kadar etki ettiği konusunda Dijital Çağda Yaşamak adlı kitabımı yazdım. Son olarak da boşanmaların artması üzerine 15 çiftin deneyimlerinden yola çıkarak İlham Veren Evlilikler kitabımı yazdım" dedi.

"İnsan, istediği şeye bir şekilde vakit ayırabilir"

Farklı türlerde 30'ün üzerinde kitabının daha yayınlanmayı beklediğini ifade eden Yeşil, "Bunların içerisinde çocuklara ve yetişkinlere özel masal serisi de yer alıyor. Ayrıca tiyatro oyunları da yazıyorum. Evlenmemiş bir kadın ve erkeğin karşılarına bugüne dek kimlerin çıktığını ve onları neden reddettiklerini anlatan Nasıl Kuruduk adlı oyunum, İstanbul'da özel bir tiyatro tarafından sahnelenecek. 7-8 tane daha üzerine çalıştığım tiyatro oyunum, iki ünlü yönetmene ilettiğim 2 senaryom var. Ben yazmaya devam ediyorum. Okumayı her zaman çok severdim. Çocukken çobanlık yapardım ve yanıma her zaman bir kitap ve bir de ekmek alırdım. Atılmış gazete kağıtların okurdum. Yırtılan bölümlerde haberin tamamını okuyamadığımda haberin devamını kendi kafamda kurgulardım. İnsanlar günlük hayatlarında ne yapacaklarını tercih eder. İnsan, istediği şeye bir şekilde vakit ayırabilir. Ben kitap okuyup yazmayı tercih ederken, bir başkası balık tutmaya gidebilir, bir başkası ibadet edebilir. İnsan istedikten sonra o şeye vakit ayırabilir" diye konuştu.