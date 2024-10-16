Okan Üniversitesi'nde Tuğba Ünal Rüzgarı

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, Okan Üniversitesi'nde verdiği konserde gençlerle bir araya geldi. Kendi repertuarının yanı sıra Sezen Aksu şarkılarına da yer veren Ünal, sahnede güçlü yorumuyla izleyenleri büyülerken, Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'ya olan hayranlığını da dile getirdi.

Okan Orkestrası ile sahne alan sanatçı, performansı sırasında gençlerle samimi sohbetler ederken, içten tavırları ve müziğiyle büyük beğeni topladı. Konser, üniversite öğrencileri için unutulmaz bir akşam olurken, Ünal gençlerle kurduğu sıcak iletişimle bir kez daha gönülleri fethetti.