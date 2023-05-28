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Oğuzhan Koç Memleketi Bursa'da Sahne Aldı

Oğuzhan Koç Memleketi Bursa'da Sahne Aldı

Kültür Sanat Haberleri

Sahne performansı ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, dün akşam memleketi Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Sahne performansı ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, dün akşam memleketi Bursa'da sevenleriyle buluştu.

'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence de Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç, Bursalı sevenleriyle bir araya geldi. Abisi ve yakın dostlarının da yalnız bırakmadığı konserde Bursalı dinleyiciler Oğuzhan Koç'un seslendirdiği şarkılar ile coştu.

"Aşk Beni Yendi" şarkısı ile konserine start veren Koç, kendi şarkılarının yanı sıra cover şarkılar ile de konsere renk kattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Oğuzhan Koç Bursa Kültür Sanat Haberler

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