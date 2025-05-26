'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü

'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü
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'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü Kahramanmaraş'ta 'Öğretmen Akademileri' çerçevesinde akademik rehber eşliğinde gerçekleşen gezi açık hava dersliğine dönüştü.

'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'Öğretmen Akademileri' çerçevesinde akademik rehber eşliğinde gerçekleşen gezi açık hava dersliğine dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmen Akademileri çatısı altında düzenlediği Şehir ve Kültür Akademisi programında öğretmenler tarihi Süleymanlı Mahallesi'nde buluştu. Süleymanlı bölgesinde bulunan Tarihi Süleymanlı Çeşmesi, Taş Köprü, Şehitlik, Roma Yolu ve Ilıca gibi önemli noktaları ziyaret etti. Doç. Dr. Adem Doğan'ın anlatımlarıyla her durak adeta bir açık hava dersliğine dönüştü. Etkinlik boyunca öğretmenler, bölgenin tarihi geçmişi, doğal kaynakları ve sosyal yapısı hakkında yerinde bilgi edindi. Roma dönemine kadar uzanan geçmişiyle dikkat çeken Süleymanlı'daki anlatımlar, öğretmenlerin şehir tarihine dair bilinç kazanmasına katkı sağladı. Kültürel gezi Ilıca'da yapılan kısa bir değerlendirme ve dinlenme ile sona erdi. Katılımcı öğretmenler, hem bilgi edindiklerini hem de doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini belirtti.

Bu tür programlarla öğretmenlerin kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanımasının sağlandığını, böylece eğitimcilerin yerel değerlere sahip çıkan bir anlayışla öğrencilerine rehberlik edebileceği ifade edildi.

Programa rehberlik eden Doç. Dr. Adem Doğan, "Süleymanlı, Kahramanmaraş'ın tarihi katmanlarını okuyabileceğimiz nadir alanlardan biridir. Öğretmenlerimizin bu tür yerleri yerinde görmesi, hem kişisel farkındalık hem de öğrencilerine aktaracakları bilgi açısından son derece kıymetlidir. Bu coğrafyanın geçmişini bilmek, geleceğe daha bilinçli bakmayı sağlar. Öğretmenlerimiz bu anlamda kültürün taşıyıcısıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Kültür Sanat
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