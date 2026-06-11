Balıkesir'de Öğretmenler Kafkas Danslarıyla Döneme Veda Etti

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyet gösteren Halk Oyunları Akademisi, dönemin son etkinliğini Kafkas yöresi halk danslarının büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdi

Öğretmenler, zarafeti, asaleti ve disiplinli duruşuyla öne çıkan Kafkas danslarını deneyimleyerek hem kültürel mirasımızı yaşattı hem de unutulmaz bir final programına imza attı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış etkinliği, Balıkesir Maarif Halk Dansları Koordinatörü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemi Emel Erdem'in liderliğinde, Sibel Gürbıyıkoğulları'nın eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Kafkas kültürünün vakur ve estetik figürleri, öğretmenlerin uyumlu performanslarıyla salona taşınırken; birlik, dayanışma ve kültürel farkındalık duyguları da güçlü biçimde hissedildi.

Öğretmen Akademileri çatısı altında bir araya gelen eğitimciler, dönem boyunca yürütülen çalışmalarla sadece mesleki gelişimlerine değil; sosyal, sanatsal ve kültürel yönlerine de katkı sunma fırsatı buldu. Kapanış etkinliğinde sergilenen Kafkas dansları, bu yolculuğun anlamlı ve coşkulu bir finali oldu.

Programın sonunda, Halk Oyunları Akademisi'nin etkinliklerine düzenli olarak katılım sağlayan öğretmenlere Katılım Belgeleri takdim edildi. Dönem boyunca aynı ritimde buluşan eğitimciler, çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen Öğretmen Akademileri faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de zengin içeriklerle devam edeceğini belirterek, kültür ve sanatın eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Kültürün ritmiyle buluşan öğretmenler, Kafkas danslarının zarif adımlarında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyerek döneme anlamlı bir veda etti. unutulmaz bir final programına imza attı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış etkinliği, Balıkesir Maarif Halk Dansları Koordinatörü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemi Emel Erdem'in liderliğinde, Sibel Gürbıyıkoğulları'nın eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Kafkas kültürünün vakur ve estetik figürleri, öğretmenlerin uyumlu performanslarıyla salona taşınırken; birlik, dayanışma ve kültürel farkındalık duyguları da güçlü biçimde hissedildi.

Öğretmen Akademileri çatısı altında bir araya gelen eğitimciler, dönem boyunca yürütülen çalışmalarla sadece mesleki gelişimlerine değil; sosyal, sanatsal ve kültürel yönlerine de katkı sunma fırsatı buldu. Kapanış etkinliğinde sergilenen Kafkas dansları, bu yolculuğun anlamlı ve coşkulu bir finali oldu.

Programın sonunda, Halk Oyunları Akademisi'nin etkinliklerine düzenli olarak katılım sağlayan öğretmenlere Katılım Belgeleri takdim edildi. Dönem boyunca aynı ritimde buluşan eğitimciler, çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Kültürün ritmiyle buluşan öğretmenler, Kafkas danslarının zarif adımlarında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyerek döneme anlamlı bir veda etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı