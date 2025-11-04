Haberler

Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi: Yeşil Vatan Teması

Güncelleme:
Sarıoğlan ilçesinde Palas İlkokulu'nda düzenlenen geri dönüşüm defilesinde öğrenciler, doğayı korumanın önemini vurguladı. Etkinlikte geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan kıyafetler sergilendi.

Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler "Yeşil Vatan" temasıyla geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Palas İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik ile öğrenciler, geri dönüşümün doğayı korumadaki rolünü uygulamalı olarak öğrenirken, sorumluluk, üretkenlik ve çevre sevgisi konularında da farkındalık kazandı.

Program sonunda tüm katılımcılar, "yeşil bir vatan için küçük adımlar büyük farklar yaratır" mesajını birlikte paylaşarak, çevre duyarlılığına dikkati çekti.

Okul Müdürü Metin Güntay, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin doğayı korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergilediklerini ifade etti.

Defilede renkli ve yaratıcı tasarımların yer aldığını belirten Güntay, atıkların yeniden kullanılabileceğini göstererek çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Kültür Sanat
