Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor - Haberler

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Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Kültür Sanat
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Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor Cumhurbaşkanı ve bakanlara da saat yaptılar Bursa'da lise öğrencileri özel tasarım saatler üretmeye başladı, almak isteyen sıraya giriyor.

Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor

Cumhurbaşkanı ve bakanlara da saat yaptılar

BURSA - Bursa'da lise öğrencileri özel tasarım saatler üretmeye başladı, almak isteyen sıraya giriyor.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü öğrencileri hem okuyor hem saatçilikle ilgili her şeyi öğreniyor. Öğrenciler saat parçasından üretime kadar tüm aşamaları yaparak özel tasarım saatler üretiyor. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara saat yaptı. Fiyatı 2 bin ila 10 bin lira arasında öğrencilerin kişiye özel tasarladığı saatlerden almak isteyenler büyük rağbet gösteriyor. Bir saatin yapımı 3 gün sürüyor. Elle tek tek gözle zor görülen parçaları büyük bir titizlikle yerleştiren öğrenciler saat eseri gibi saatler üretmeyi başarıyor. Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo'da açtıkları stant da hünerlerini sergileyen öğrenciler ziyaretçi akınına uğruyor.

Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü 12 sınıf öğrencisi Can Polat, "Biz okulda hem okuyor hem de saat üretimi yaparak işi öğreniyoruz. Kendi markamızla tasarladığımız özel saatleri üretiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saat üretip hediye ettik. Bakanlarımıza saat yapıp hediye ettik. Kişiye özel saatler üretiyoruz. Ürettiğimiz saatlerin fiyatı 2 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Bu gelen parayla öğrencilerimize burs veriyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Kültür Sanat

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