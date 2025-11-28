Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Şabanözü ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı.

TEMA Vakfı Şabanözü Temsilciliği ile Gümerdiğin ilkokul ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesi ve çevresinde temizlik yaptı.

TEMA Vakfı Şabanözü Temsilcisi ???????Selda Yağcı Yurtlu, etkinlikle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında toprağı korumanın önemli bir adımı da temiz çevredir. Bu tür etkinlikler çevreye duyarlılığı artırmak için önemli. 'Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur' sloganıyla doğanın ve toprağın korunması konusunda farkındalık kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, doğanın korunması için temiz bir çevrenin önemi hakkında bilgilendirildi.