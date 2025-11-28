Haberler

Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı
Şabanözü ilçesinde, TEMA Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul bahçesi ve çevresinde temizlik yaparak çevre bilincini artırmayı hedefledi.

TEMA Vakfı Şabanözü Temsilcisi ???????Selda Yağcı Yurtlu, etkinlikle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında toprağı korumanın önemli bir adımı da temiz çevredir. Bu tür etkinlikler çevreye duyarlılığı artırmak için önemli. 'Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur' sloganıyla doğanın ve toprağın korunması konusunda farkındalık kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, doğanın korunması için temiz bir çevrenin önemi hakkında bilgilendirildi.

