Of'ta "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Trabzon'un Of ilçesinde sahnelenen 'Mümkün' adlı tiyatro oyunu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yasal mekanizmalar hakkında farkındalık oluşturdu.
Trabzon'un Of ilçesinde "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin, Of Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği oyunda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekildi.
Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, farkındalığın artırılması amacıyla şiddetle mücadelede başvurulabilecek yasal mekanizmalar sanat yoluyla anlatıldı.
Oyunu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş