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Of Kaymakamı Demirer'den Emekli Öğretmene Ziyaret

Of Kaymakamı Demirer'den Emekli Öğretmene Ziyaret
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Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli tarih öğretmeni İmamettin Hanlıoğlu'nu ziyaret etti. Demirer, Hanlıoğlu'nun eğitim hayatına kattıkları ve tecrübeleri hakkında konuşarak, öğretmenler gününü kutladı.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen İmamettin Hanlıoğlu'nu ziyaret etti.

Demirer, 47 yılın ardından ???????emekliye ayrılan tarih öğretmeni Hanlıoğlu ile bir araya geldi.

Hanlıoğlu'nun Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirer, "Hocamızın engin tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. Ülkemizin eğitimine neredeyse yarım asır hizmet vermiş ve hala hizmet verme arzusu içinde olan İmamettin hocamız, Of ilçemiz için bir değer. Her zaman yanında olduğumuzu ve tecrübelerinden faydalanmak istediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanlıoğlu ise "Ben hala kendimi göreve hazır hissediyorum. Görev verildiğinde ülkem ve milletim için tecrübelerimi, bildiklerimi anlatmak isterim. Nazik ziyaretlerinize teşekkür ediyorum ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Kültür Sanat
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