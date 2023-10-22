Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Ankara Devlet Tiyatrosu ile Atölye Çalışmasına Katıldı
Kültür Sanat Haberleri
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen atölye çalışmasına katılarak ışık ve ses tasarımı konusunda bilgi edindi.
Aldığı ödüller ve katıldığı festivallerle adından sıkça söz ettiren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca tiyatro gösterileri düzenleyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, aynı zamanda da tiyatro eğitimlerine ve atölye çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu son olarak, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Ziraat Sahnesi'nde düzenlenen atölyeye katıldı. Alanında uzman eğitmenler Işık Tasarımcısı Memduh Yazar ve Ses Tasarımcı Tunç Çalışkan'ın öncülük ettiği atölyeye katılan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları, ışık ve ses tasarımı ile ilgili bilgi edindi. Gerçekleştirilen atölye çalışması ile Ankara Devlet Tiyatrosu ile Odunpazarı Belediye Tiyatrosu bir araya gelmiş oldu.