Haberler

Gıda teknolojisi ve yiyecek-içecek hizmetleri öğretmenleri Birgi'de buluştu

Gıda teknolojisi ve yiyecek-içecek hizmetleri öğretmenleri Birgi'de buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK destekli 'Arkeo-Gastronomi' projesi kapsamında 24 öğretmene Ödemiş ve yöresine ait etli ekmek dolması, Ödemiş köftesi, keşkek gibi geleneksel yemeklerin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

"Arkeo- Gastronomi : Kültürel Mirasın Mesleki Eğitime Entegrasyonu" projesi kapsamında farklı kentlerden 24 gıda teknolojisi ve yiyecek-içecek hizmetleri öğretmenine Ödemiş ve yöresinin yemekleri tanıtıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Birgi Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte Emine Özbek ve Havva Yavuz tarafından etli ekmek dolması, meşhur Ödemiş köftesi, Töngül pidesi, keşkek, sini pidesi ve kestirme çorbasının yapım aşamaları öğretmenlere anlatıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin yürütücüsü Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Esin Dalkılıç, AA muhabirine, İzmir'in kültürel mirasını Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğretmenlerine aktardıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar

Şeytanın aklına gelmez! Bu yöntemle 30 milyonluk vurgun yapmışlar
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü