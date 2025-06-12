Ödemiş'te Kadın Kursiyerlerin Çini Eserleri Sergilendi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Birgi Art Story Atölyesi'nde eğitim alan 13 kadın kursiyerin hazırladığı 100 çini eseri, Ödemiş Müzesi'nde sergilendi. Açılışta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları konser verdi. Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kadın kursiyerlerin hazırladığı çini eserleri sergilendi.
Birgi Art Story Atölyesi'nde eğitim alan 13 kursiyerin 100 eseri, Ödemiş Müzesi'nde görücüye çıktı.
Sergi açılışında İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları konser verdi.
Sergi 15 Haziran'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat