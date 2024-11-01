Obruk Şelalesi Tabiat Parkı Sonbahar Renklerine Büründü
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini cezbetmeye başladı. Ağaçların yaprakları yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına büründü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi Tabiat Parkı sonbaharın renklerini kuşandı.
Adana'ya 160, ilçeye 3 kilometre mesafede çoğunlukla çınar ağaçlarını barındıran tabiat parkındaki ağaçların yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Tabiat parkı, renk cümbüşünü görmek ve yılın son güneşli günlerini huzur veren bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.