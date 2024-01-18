Oblomov, depremzede çocuklara yardım için şarkı yayınlıyor

Ümit Olgun, Buğra Karaçay ve Recep Demir'den oluşan müzik grubu Oblomov, 6 Şubat depremine özel 'Yalnız Şehir' şarkısını hazırladı. 19 Ocak'ta dijital platformlara yayınlanacak şarkı ve klibin tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalara bağışlanacak. Müzisyenler, depremi yaşayan şehirlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ümit Olgun (vokal), Buğra Karaçay (elektro gitar) ve Recep Demir'den (bass gitar) oluşan Oblomov grubu, 'Hatırladığımız kadar güçlü, unuttuğumuz kadar suçluyuz' diyerek hazırladıkları Yalnız Şehir şarkısını 19 Ocak'ta dinleyicilerle buluşturuyor. Tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalara bağışlanacak şarkıya destek isteyen müzisyenler, "Her dinleme ve izleme, depremzede çocuklarımızın rehabilitasyonuna katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla 'Yalnız Şehir' Antakya'yı ve 'Yalnız Şehir' şarkımızı, yalnız bırakmayın" diyor.

CANLARIMIZ, ÇOCUKLUĞUMUZ, HATIRALARIMIZ…HER ŞEYİMİZ ENKAZIN ALTINDA KALDI

Grubun Antakya doğumlu olan solisti Ümit Olgun, "Canlarımızla beraber çocukluğumuz, hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, her şeyimiz enkazın altına kaldı. Büyük yıkımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorunlar, 6 Şubat sabahındaki gibi tüm çıplaklığıyla duruyor. Ülkede yaşayan her vicdan sahibi insanda olduğu gibi deprem bizde de duygusal olarak onarılması imkansız bir yıkıma sebep oldu. Dünyanın kültür başkenti ve insan uygarlığının yüz akı Antakya'da hiçbir şeyin 6 Şubat öncesindeki gibi olmayacağını bilmek bizim için büyük bir acı. Bu yüzden 'Yalnız Şehir' ile unutturmamayı amaçladık ve deprem bölgesindeki çocuklara bir bir yardımımız olsun istedik" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Köklerimden de derin bir yerde kalsa gözlerim

Feyruz'un nağmeleriyle yeniden filizlenirim

İsyandır hüznüm benim

Bundandır esmerliğim

Asidir sesizliğim

Bundandır esmerliğim

"Arzuhan eylesem deftere sığmaz

Kefensiz kalacak ölümüz bizim"

Duy beni duy ey dünya

Bu feryatlarımı duy

Gör beni gör

Yüreğin olmasın kör