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Nurhan Damcıoğlu alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Nurhan Damcıoğlu alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Kültür Sanat Haberleri

İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Nurhan Damcıoğlu için düzenlenen anma töreninin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı ve alkışlarla toprağa verildi.

ALKIŞLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Nurhan Damcıoğlu'nun cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Damcıoğlu için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Nurhan Damcıoğlu'nun kardeşleri, yeğenleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Damcıoğlu, Doğançay Mezarlığı'nda alkışlarla toprağa verildi.

Kenan YEŞİL/ İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kenan Yeşil - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları Nurhan Damcıoğlu Bostanlı İzmir Kültür Sanat Haberler

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