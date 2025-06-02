Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi Trabzon'da Açıldı

Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi Trabzon'da Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi', Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide 70 yıllık gelinlikler ve diğer kıyafetler yer alıyor. Enstitü Müdürü Sibel Karabina, sergiyle geçmişten yadigar kalan ürünleri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Nostaljik Kadın Kıyafetleri Sergisi" açıldı.

Enstitünün Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Selma Erdem'in öncülüğünde "Yadigar" teması kapsamında hazırlanan sergide aralarında 70 yıllık gelinlikler, kıyafetler ve geceliklerin yer aldığı sergi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, açılışta, Moda Tasarım Teknolojileri Alanının 1935-1965'e kadar yaptığı araştırmalar sonucunda 15 gelinliğe ve kıyafetlere ulaştığını söyledi.

Geçmişten yadigar kalan ürünleri öğrencilerin emekleriyle yeniden gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karabina, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alan Şefi Erdem de sergide yer alan gelinlik ve kıyafetlerin bağışçıların kendilerine emanet ettiklerini belirtti.

Serginin açılışını Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve beraberindekiler yaptı.

Vatandaşlar, 15 gelinlik ve 30 kıyafetin yer aldığı sergiyi 4 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.