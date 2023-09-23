Niksar'ın fethinin 940. Yıl dönümü kutlandı

Niksar'ın fethinin 940. Yıl dönümü ilk kez kutlandı

TOKAT - Niksar'ın fethinin 940. Yıl dönümü ilk kez kutlandı, atlı ve Mehteran takımı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar'ın fethinin 940. Yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Melik Ahmet Danışment Gazi türbesinden başlatılan yürüyüş, kent merkezinde son buldu. Yürüyüşte Atlı birlikler, mehteran takımı vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Yürüyüşün ardından Cihad-ül Ekber Danışmentliler müzesinin açılışı yapıldı. İlçe stadyum da yapılan atlı okçuluk gösterisi de vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

"Vatandaşlarımızla beraber Danışmentleri yat ediyoruz"

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen," Niksar'ın fethinin 940 yılında biliyorsunuz ki Sultan Alparslan Alparslan 1071'de Anadolu'ya geldi. Biz de ilk defa böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Anadolu'nun bu toprakların müslümanlaşmasın da türkleşmesin de emeği geçen herkesi anmak ve bu Fethi unutturmamak istedik. Bugün Melike Ahmet Gazi türbesinde onları andıktan sonra yürüyüş yaptık. Atlı birlikler, mehteran ekibi ve Türk bayrağımız eşliğinde yürüyüş yaptık. Danişmentliler müzesi'ni açtıktan sonra inşallah buradayız ve vatandaşlarımızla beraber Danışmentleri yat ediyoruz" Dedi.

"Biz bu etkinlikte geciktiğimizi düşünüyoruz "

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar'ın Fatih'i Melik Ahmet Danişment Gazi anmak ve fetih etkinliklerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Niksar Belediyesi meclisinde aldığımız kararla bunu geleneksel hale getirdik. Her yıl bu etkinliklerimizi daha da zenginleştirerek Niksarlığı vatandaşlarımıza duyuracağız. Biz bu etkinlikte geciktiğimizi düşünüyoruz bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz ama inşallah bundan sonra daha kalıcı bir şekilde böylesi etkinlikleri devam ettireceğiz. Ecdada minnetimizi ve şükranlarımızı belirtmek için ne yapsak azdır ama en azından yeni neslimize geleceğimize onları öğretmemiz gerekiyor. O yüzden böyle etkinlikleri geleneksel hale getirmek istiyoruz inşallah bundan sonra da tekrar edeceğiz" Şeklinde konuştu.