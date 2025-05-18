Nikomedya'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi Açıldı

Nikomedya'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nin kıyısındaki Nikomedya şehrine ait Çukurbağ Rölyefleri, ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Bu sergi, bölgenin tarihine ve sanat anlayışına ışık tutuyor.

İZMİT Körfezi'nin kıyısına Milattan Önce (M.Ö.) 264 yılında kurulan Nikomedya şehrinin sanat anlayışı ve yaşam biçimine ışık tutan Çukurbağ Rölyefleri ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki kazı alanında, 1999 Marmara Depremi sonrasında yıkılan binaların molozlarının kaldırıldığı esnada ve yapılan kazı çalışmalarında önemli tarihi eserler keşfedildi. Bu tarihi eserler arasında yer alan 'Çukurbağ Rölyefleri' ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Rölyefler, İzmit Körfezi'nin kıyısına Bitinaya Kralı 1. Nikomedes tarafından milattan önce 264 yılında kurulan, Nikomedya şehrinin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutuyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi'ne; İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, müze personeli ve davetliler katıldı. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı

Lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.