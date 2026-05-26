Nijerya'daki kadınların Kurban Bayramı hazırlıklarının vazgeçilmezi kına desenleri

Nijerya'nın kuzeyinde kadınlar, genç kızlar ve çocuklar, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ellerine ve ayaklarına yaptıkları geleneksel kına desenleriyle bayram sevincini karşılıyor.

Yüzyıllardır bölgenin kültürel ve dini yaşamında önemli bir yere sahip olan kına geleneği, özellikle dini bayramlar öncesinde Kano kentinin mahallelerinde yeniden canlanıyor.

Bayram öncesindeki son günlerde kına sanatçılarının evleri ve küçük atölyeleri dolup taşarken, kadınlar ve çocuklar saatler süren işlemlerle ellerini ve ayaklarını çeşitli motiflerle süslüyor.

Kano'da kına desenlerinde özellikle "siyah bant" olarak bilinen yöntem dikkati çekiyor.

Kına sanatçıları, hazır şablonlar ve siyah bantlar kullanarak önce çiçekli ya da geometrik desenlerin ana hatlarını oluşturuyor. Daha sonra geleneksel kına karışımı, desenlerin üzerine uygulanıyor.

Özellikle ayak üstü, avuç içi ve parmaklarda kullanılan bu yöntem sayesinde desenler, daha simetrik ve belirgin hale geliyor.

Çiçek motifleri, örgü desenleri ve geleneksel Hausa süslemelerinden oluşan şekiller, bayram boyunca kadınların ellerini ve ayaklarını süslüyor.

Küçük kız çocukları için ise daha sade ve yuvarlak motifler tercih ediliyor.

"Bayram hazırlıkları kınasız tamamlanmış sayılmaz"

Kentte yaşayan kına sanatçısı Safeenah Abdullahi Saleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde kına yaptırmanın Kano'da önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Bayram hazırlıklarının yeni kıyafetler, ayakkabılar ve kına olmadan tamamlanmış sayılmadığını belirten Saleh, "Çocukluğumuzdan beri annelerimiz bizi bayramdan önce kına yaptırmaya götürürdü. Şimdi de biz yapıyoruz ve anneler çocuklarını getiriyor." dedi.

Saleh, bayram öncesi dönemin kendileri için en yoğun zaman olduğunu da ifade etti.

Özellikle genç kızların detaylı desenlere ilgi gösterdiğini anlatan Saleh, "Siyah bant kullanarak desenlerin sınırlarını belirliyoruz. Bu yöntem, desenlerin daha belirgin ve estetik görünmesini sağlıyor." diye konuştu.

Kınanın koruyucu gücüne inanılıyor

Nijerya'nın kuzeyindeki Hausa toplumunda bazı aileler, kınanın sadece süs amacı taşımadığına, aynı zamanda nazar ve kötü enerjiden koruduğuna da inanıyor.

Bayram arifesinde mahalle aralarında kurulan geçici kına noktalarında kadınlar ve genç kızlar bir araya gelirken, çocuklar da sırayla ellerine küçük desenler yaptırıyor.

Bazı kına sanatçıları müşterilerine desen katalogları gösterirken, bazıları ise motifleri doğrudan ele çiziyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Kano sokaklarında görülen kına hazırlıkları, kentte bayram coşkusunun en dikkat çekici geleneklerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.