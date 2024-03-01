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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'ndan 'Avni Anıl Şarkıları' konseri

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Avni Anıl Şarkıları' konserinde, Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl'ın eserleri seslendirildi. Konserde solist Selçuk Timur, piyanist Timur Vural ve kanun sanatçısı Kadir Can Özbay sahne aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı tarafından "Avni Anıl Şarkıları" konseri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konservatuvar konser salonundaki programda, Türk sanat müziği bestekarı merhum Avni Anıl'ın 10 ayrı bestesi seslendirildi.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Selçuk Timur solist olarak sahne alırken, piyanoda Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Timur Vural, kanunide Öğretim Elemanı Kadir Can Özbay notalara hayat verdi.

Konser, kürdili hicazkar peşrevi sonrası "Kurumuş Topraklar Gibiyim" isimli şarkıyla başladı. Ardından bestesi Avni Anıl'a ait nihavent makamında "Biraz Kül Biraz Duman", "Ağla Gitar, Çal Gitar" ile "Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum" isimli şarkılar seslendirildi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Duran, sanatseverler ve üniversite personeliyle öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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