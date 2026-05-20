Niğde'nin tarihi mirası Sungurbey Camii'nde restorasyon tamamlandı

Niğde'nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Sungurbey Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor.

İlhanlılar döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1316-1335 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen tarihi yapı, özgün mimarisine sadık kalınarak restore edildi.

Taş işçiliği, ahşap süslemeleri ve mimari detaylarıyla yüzyıllardır Niğde'nin simge eserleri arasında yer alan camide Mart 2023'te başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Geçirdiği yangınlar, depremler ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasarlar oluşan tarihi yapı, bilimsel yöntemler ve titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Tarihi yapının özgün kimliği korundu

Restorasyon süreci boyunca yapının tarihi dokusunun korunmasına büyük önem verildiğini ifade eden Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Zülfü Şeker, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şeker, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak böylesine önemli bir tarihi eseri yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yapının İlhanlılar döneminde inşa edildiğini ve yıllar içerisinde çeşitli afetler nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Özellikle 18. yüzyılda meydana gelen büyük yangının ardından caminin üst örtüsünün tamamen yıkıldığını ifade eden Şeker, daha sonra ibadetin devam edebilmesi için ahşap çatı ve 24 ahşap direkten oluşan geçici bir sistem kurulduğunu kaydetti.

Bilim heyetiyle detaylı inceleme yapıldı

2023 yılında başlayan restorasyon sürecinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim heyetiyle kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Şeker, yapıyla ilgili arşiv taramaları, dönem araştırmaları ve zemin incelemeleri gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda caminin özgün halinde 6 taş ayak üzerine inşa edildiği belirlendi. Bu taş ayakların üzerinde kemer, tonoz ve kubbe sisteminin bulunduğu ortaya çıktı. Hazırlanan restorasyon projesi ise Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı ve çalışmalar bu doğrultuda şekillendirildi" dedi.

Modern tekniklerle geleceğe taşındı

Restorasyon sürecinde hem tarihi dokunun korunduğunu hem de modern mühendislik tekniklerinden yararlanıldığını vurgulayan Şeker, yapının geleceğe güvenli şekilde taşınabilmesi adına önemli uygulamalar yapıldığını, yapıda çelik çatı sistemi kullanıldığını ve taşıyıcı çelik kolonların taş ayakların içerisine gizlenerek tarihi görünümün korunmasının sağlandığını söyledi.

Yapılan çalışmalar sayesinde hem yapının estetik görünümünün korunduğunu hem de dayanıklılığının artırıldığını ifade eden Şeker, modern tekniklerin tarihi yapı ile uyumlu şekilde kullanıldığını kaydetti. Sungurbey Camii'nin dönemin en nitelikli taş ve ahşap işçiliğini yansıtan eserlerden biri olduğunu belirten Şeker, "Yapının özgün durumunu koruyabilmek adına ve özgün halini yansıtabilmek adına 6 adet taş ayak yaptık. Bu taş ayak üzerinde kemerlerimizi koyduk. Mevcut taşlarda temizlik, konservasyon ve koruma işlemleri gerçekleştirdik. Ayrıca çevre düzenleme imalatları ve cemaatimizin kullanımına sunacağımız abdesthane imalatlarımız gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmaların ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı