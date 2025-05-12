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Niğde'de 'Arabada Bebek Var!' Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluşuyor

Niğde'de 'Arabada Bebek Var!' Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluşuyor
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Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin iş birliğiyle sahneye konulacak olan 'Arabada Bebek Var!' adlı tiyatro oyunu, yarın saat 20.00'de ücretsiz olarak Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicilere sunulacak.

Niğde Belediyesi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Arabada Bebek Var!" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Seyfettin Işık'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Mehmet Mayda'nın üstlendiği oyun, günlük hayattan esinlenen olay örgüsüyle hem eğlenceli hem düşündürücü bir anlatım sunuyor.

İki perdelik komedi türündeki ücretsiz oyun, yarın saat 20.00'de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür iş birliklerinin şehirdeki kültürel etkinliklerin artmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Kültür Sanat
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