New York'ta 'Monologlar' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından sahnelenen "Monologlar" oyunu New York Türkevi'nde Sanat ve Birlik Gecesi'nde sahnelendi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, prömiyeri 31 Mayıs'ta gerçekleşen eserin ikinci gösterimine Türk ve ABD'li sanatseverler ilgi gösterdi.

Etkinliğe Türkiye'nin New York Büyükelçisi ve Başkonsolosu Ahmet Muhittin Yazal, eşi Zeynep Yazal ile katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazal, Türkevi'nin misyonuna değinerek, "Türkevi'nin bir kültür merkezi haline gelmesi için tüm çalışmalarımızı toplumumuzun her kesimini kapsayacak şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TAASNY Başkanı ve oyuncu İbrahim Yazıcı da "Amerika'da kurduğumuz bu diaspora tiyatrosunun sürdürülebilirliği için daha çok çalışacağız. Hedefimiz, sanatla büyüyen bir toplum yaratmak ve tiyatroyu her daim yaşatmak." açıklamasında bulundu.

Modern tiyatro anlatımı ile Türk kültürel ögelerini harmanlayan eser, düşündüren ve duygulandıran sahneleriyle beğeni topladı. Oyunda eserin yönetmeni ve oyuncusu Bedirhan Sezer, yönetmen yardımcısı ve oyuncu Kutay Manfurat, TAASNY Başkanı ve oyuncu İbrahim Yazıcı ile Ayten Ölmez, Metin Şentürk, Aynur Ölmez ve Zeynep Tuncer sahne aldı.

"Monologlar", TAASNY'nin 10 haftalık tiyatro atölyesi kapsamında hazırlanan ilk prodüksiyonu olma özelliği taşıyor. Oyun, kültürel mirasın sanat aracılığıyla yeni nesillere aktarılmasını hedefliyor.