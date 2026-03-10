Haberler

NEVÜ'de "Tahir ile Zühre" tiyatro oyunu sahnelendi

NEVÜ'de 'Tahir ile Zühre' tiyatro oyunu sahnelendi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Tahir ile Zühre' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek izleyicilere trajik aşka dair bir gösterim sundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, "Tahir ile Zühre" tiyatro oyununu sahneledi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde NEVÜ Tiyatro Kulübünce hazırlananoyun tiyatroseverlerle buluştu.

Dilara Tolungüç'ün yönetmenliğinde hazırlanan oyunda, Berkay Ekici, Yusuf Fazıl İslam, Alper Ay, İkra Sevimligül, Saliha Biner ve Zilal Nisa Gücüm rol aldı.

Genç oyuncular, Tahir ile Zühre'nin trajik aşkını izleyiciye aktardı.

Etkinliğe, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan





