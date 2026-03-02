Haberler

Nevşehir'de üniversite öğrencilerine dokuma atölyesinde halı kültürü tanıtıldı

Nevşehir'de üniversite öğrencilerine dokuma atölyesinde halı kültürü tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, belediyenin halı dokuma atölyesine konuk oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, belediyenin halı dokuma atölyesine konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde sürdürülen halı dokuma kursunu ziyaret etti.

Geleneksel halı dokuma, motiflerin anlamları ve Anadolu'da halı kültürüyle ilgili bilgi verilen gençler, dokuma tezgahlarında ilmek atmayı da öğrendi.

Öğrencilere sunum yapan usta öğretici Fatma Turgut, Kapadokya bölgesine özgü desenlerle ilgili bilgi verdi, geleneğin güncellenerek yaşatılması gerektiğini belirtti.

Yeni nesillerin, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar uzanan kültürel değerleri tanıması ve yaşatmasının önemini vurgulayan Turgut, hobi amaçlı da olsa bu tür kurslara gençlerin ilgi göstermesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev