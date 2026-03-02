Nevşehir'de üniversite öğrencilerine dokuma atölyesinde halı kültürü tanıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, belediyenin halı dokuma atölyesine konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde sürdürülen halı dokuma kursunu ziyaret etti.

Geleneksel halı dokuma, motiflerin anlamları ve Anadolu'da halı kültürüyle ilgili bilgi verilen gençler, dokuma tezgahlarında ilmek atmayı da öğrendi.

Öğrencilere sunum yapan usta öğretici Fatma Turgut, Kapadokya bölgesine özgü desenlerle ilgili bilgi verdi, geleneğin güncellenerek yaşatılması gerektiğini belirtti.

Yeni nesillerin, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar uzanan kültürel değerleri tanıması ve yaşatmasının önemini vurgulayan Turgut, hobi amaçlı da olsa bu tür kurslara gençlerin ilgi göstermesi gerektiğini aktardı.